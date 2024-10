Olimpiadi 2026, Siglato l’accordo di partnership tra Poste Italiane e Fondazione Milano-Cortina

(Adnkronos) – E’ stato siglato a Roma, nel corso di un evento presso la Casina Poste, l’accordo di partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e Poste Italiane, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Anche l’azienda leader nella corrispondenza e logistica in Italia entra a far parte della squadra dei partner del grande evento sportivo. Poste Italiane metterà a disposizione la propria esperienza gestendo il trasporto e la logistica di tutti i beni, le attrezzature e i materiali necessari per il successo dell’evento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)