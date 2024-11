Orzo, chicchi di storia e di salute

(Adnkronos) – Tra i cereali è uno degli esemplari dalla storia più remota. Già coltivato oltre 10mila anni fa nell’antica Mesopotamia, l’orzo ha da sempre avuto un ruolo fondamentale nell’alimentazione dell’uomo, grazie alla sua resistenza e alla sua adattabilità. La pianta che lo produce appartiene alla famiglia botanica delle Poaceae (già note come Graminaceae) e si caratterizza per la sua capacità di crescere in condizioni climatiche difficili, riuscendo a tollerare stress ambientali di vario genere ed intensità. Proprio questa peculiarità ha reso importante la coltura dell’orzo in quanto capace di offrire una produzione economicamente valida anche in condizioni di scarsa fertilità del terreno. Non a caso, il ruolo svolto dalla coltivazione dell’orzo in zone di montagna e la conseguente produzione di farine, ha garantito per molti anni il sostentamento delle popolazioni alpine. Oltretutto, richiedendo meno acqua e risorse rispetto ad altri cereali, la coltivazione dell’orzo viene considerata una scelta più sostenibile. In forza delle sue pregevoli caratteristiche qualitative e nutrizionali, l’orzo è ingrediente versatile di zuppe, porridge o insalate, potendo in realtà essere utilizzato in molteplici preparazioni culinarie attorno alle quali si muovono usanze e tradizioni popolari. Pur essendo alimento altamente nutriente e benefico per la salute, il consumo dell’orzo non è esente da controindicazioni. Alcune di queste potrebbero essere legate al fatto che, al pari del frumento, l’orzo contiene glutine e può causare, in soggetti sensibili, gonfiore addominale ed altri disturbi intestinali. Ma, oltre a questo, l’orzo ha qualche effetto sul nostro metabolismo? È vero che può aiutare nella gestione del peso e nel controllo della glicemia? E che effetti ha sulla salute cardiovascolare? Quali sono le modalità di consumo consigliate per ridurre potenziali effetti collaterali? Nella puntata de Il Gusto della Salute del prossimo 15 novembre, il team dell’Immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso LUM, tratterà il tema dell’orzo esplorandone le proprietà benefiche, le caratteristiche nutrizionali, gli usi in cucina e le eventuali attenzioni da adottare nel consumarlo. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)