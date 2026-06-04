Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), ‘tecnologia abilitatore della semplificazione’ Video News 4 Giugno 2026 15:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno Video News bonus Video News Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’ Video News Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’ Video News Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), ‘raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’ Video News Sport: l’Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Video News Sanità: Razza (FdI), “Strategia eu per portare 1 milione di professionisti nel settore” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 29.6 ° C 30.4 ° 26.5 ° 44 % 1.3kmh 23 % Gio 28 ° Ven 26 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Primo Piano Rete amministratrici Toscana al via, manifesto Anci: obiettivo rafforzare leadership femminile Euro Zoom Bollette, il sì dell’Ue è una trappola verde: flessibilità solo se l’Italia cambia energia Salute e Benessere Riforma medicina del territorio, stallo tra sindacati-ministero Salute-Regioni Cronaca Massa e Carrara, via al servizio di vigilanza e mediazione: orari meno restrittivi per la chiusura Sport nazionale Italia: Palestra KO, niente Grecia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno Video news Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno