(Adnkronos) – ‘Ean e Sin accolgono a pieno manifesto Oms. In Italia abbiamo costruito la piattaforma “La strategia italiana su salute del cervello”. Tra gli biettivi: informazione, formazione degli operatori, educazione e investimenti in ricerca. Comunità europea ha previsto numerosi fondi per salute cervello. 32 milioni gli italiani con problemi neurologici’ —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)