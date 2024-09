Paga (Bms), ‘deucravacitinib terapia orale in più per pazienti psoriasici’

(Adnkronos) – “Il via libera di Aifa alla rimborsabilità di una nuova terapia orale (deucravacitinib) per la psoriasi in forma moderata o severa è un risultato molto importante. Questa molecola consente di curare e cercare di gestire i sintomi per più tempo possibile e avere nuove opportunità quando le terapie precedenti falliscono di mantenere la risposta. Deucravacitinib è la prima terapia orale ad agire sulla proteina TIK2, che ha un importante ruolo nella regolazione del sistema immunitario. I dati a quattro anni confermano sia la durata della risposta sia il profilo di safety, è una molecola molto ben tollerata”. Lo ha detto Cosimo Paga, executive country medical director Bristol Myers Squibb, in occasione della conferenza stampa di annuncio del via libera da parte di Aifa alla rimborsabilità di deucravacitinib per il trattamento della psoriasi da moderata a severa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)