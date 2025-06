Paganelli (Menarini) “Orgogliosi e onorati della partecipazione di tanti atleti”

(Adnkronos) – “Celebriamo 11 atleti in dieci discipline diverse, questo a conferma della grande universalità dei valori che rappresentiamo, celebriamo e premiamo. Atleti che vanno da Aleksander Vujačić, stella del basket, a stelle dell’atletica leggera come Nadia Battocletti a Gianmarco Tamberi. Quando un atleta si gioca tutto, con la pressione degli sponsor e sacrifici, e nonostante tutto esprime i valori più alti di rispetto delle regole e dell’avversario”, afferma Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, a margine della presentazione dell’29° edizione, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole, nella Sala d’Onore del Coni a Roma. “La nostra missione è quella di promuovere nel mondo e tanti atleti ci rendono orgogliosi e per noi è un grande onore avere così tanti campioni da tutto il mondo”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)