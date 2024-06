Patìmo: “In Italia serve meno burocrazia per accelerare investimenti, dobbiamo migliorare perché capitali spagnoli sono ingenti”

(Adnkronos) – “La Camera di Commercio è nata per supportare gli investimenti delle società italiane, delle società spagnole in Italia. Oggi ci confrontiamo con un mercato più snello, che privilegia gli investimenti di società in Italia, però abbiamo ancora troppa burocrazia” queste le parole di Luigi Patìmo, presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia, durante la presentazione del Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia presso la Residenza dell'Ambasciatore di Spagna in Italia, in occasione del 70esimo anniversario della nascita della Camera di Commercio di Spagna in Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)