Pensioni, Foti (Previdenza Italia): “Costruiamo un ponte tra fondi pensione e pmi”

"In Italia non mancano i capitali, ma manca il mercato della domanda e dell'offerta. Il ponte che costruiamo tra fondi pensione e piccole e medie imprese consentirà di avere più produttività, maggiore occupazione e maggiore redditività per i fondi". Queste le parole di Nino Foti, presidente di Previdenza Italia, intervenuto alla trentaseiesima edizione del workshop "Lo scenario dell'economia e della finanza" organizzato a Cernobbio da The European House of Ambrosetti. È stata l'occasione per presentare i risultati della ricerca che Ambrosetti ha realizzato in collaborazione con Previdenza Italia.