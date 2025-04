(Adnkronos) – È stato presentato, durante la 36° edizione del Forum “Lo Scenario dell’economia e della finanza” di The European House of Ambrosetti, lo studio “I fondi pensione e le PMI italiane: il legame virtuoso tra crescita e previdenza” realizzato da Teha in collaborazione con Previdenza Italia.

