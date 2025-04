Pensioni, Tavazzi (Teha Group): “Pmi crescono più della media nazionale”

(Adnkronos) – “Presentiamo l’opportunità di un rapporto estremamente virtuoso tra fondi pensione e piccole e medie imprese italiane. Occorre rilanciare la produttività del nostro Paese e le pmi sono molto produttive, crescono più della media nazionale. Far canalizzare nelle pmi gli investimenti dei fondi pensione italiani è un’opportunità”. Così Lorenzo Tavazzi ha commentato i risultati della ricerca che The European House of Ambrosetti ha realizzato in collaborazione con Previdenza Italia e mostrato durante il workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)