(Adnkronos) – Innovativo e su misura per il consumatore, per un’esperienza di utilizzo ancora più flessibile e semplice. Sono queste le principali caratteristiche di Iqos Iluma i Prime, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato lanciato da Philip Morris International in occasione del decimo anniversario dal primo lancio di Iqos. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)