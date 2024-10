Politica, Lampitella (MI): “Congresso porterà bisogni reali della gente alle istituzioni”

(Adnkronos) – “Meritocrazia è il movimento della costruzione, della collaborazione e dell’ascolto dei cittadini e della voglia di rappresentare qualcosa di diverso, di mettere a disposizione degli altri, della collettività, le proprie competenze intese come talenti. Quest’anno è l’anno della svolta e decideremo di incrementare quelli che sono i rapporti con le istituzioni e di mettere a disposizione ogni proposta per far sì che quelli che sono i bisogni reali della popolazione arrivino all’orecchio della politica che prende le decisioni.” Ha dichiarato la vicepresidente di Meritocrazia Italia Manuela Lampitella a margine del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia dal titolo “MI il network che cresce. Dove i cittadini contano” che si tiene al Teatro Rossini di Roma dal 17 ottobre al 19 ottobre. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)