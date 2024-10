(Adnkronos) – “Un premio che mi ha molto onorato, per l’importanza dello stesso e per il valore storico. Dorso è stato un grande intellettuale del Sud, mio conterraneo, e penso che il suo pensiero sia molto attuale: il Sud deve accorciare le distanze dal resto del Paese attraverso la sua classe dirigente”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, premiato in Senato dall’Associazione Guido Dorso. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)