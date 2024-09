Premio Gea, Castelli (Logotel): “Sostenibilità è parte della nostra dimensione valoriale”

(Adnkronos) – “Logotel è una design company indipendente che ha preso come impegno e responsabilità il percorso verso la sostenibilità, che per l’azienda è una visione che parte dall’aspetto valoriale e si concretizza nel modo di costruire tutti i progetti”. Così Antonella Castelli, senior manager di Logotel, a margine della cerimonia di premiazione della prima edizione del Green Economy Award, riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community. Logotel è stata premiata come media azienda nella categoria ‘sostenibilità economica’. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)