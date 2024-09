Premio Gea, di Pilla (Be-Boost): “Accompagnamo aziende verso modello di business rigenerativo”

(Adnkronos) – “È un onore essere qui a ricevere questo premio. Noi, come azienda, siamo impegnati nell’accompagnare le aziende verso un modello di business che abbia alla base un concetto rigenerativo, questo è quello in cui crediamo e lo chiamiamo ‘Net positive’”. Sono le parole di Marco di Pilla, amministratore delegato e fondatore di Be-Boost, azienda premiata come piccola azienda nella categoria ‘sostenibilità economica’ nell’ambito della prima edizione del Green Economy Award, riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community.—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)