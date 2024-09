Premio Gea, Rama (Renewaball): “Importante porre attenzione a sostenibilità nello sport”

(Adnkronos) – “Siamo felici di essere ospiti a questa prima edizione del Green Economy Award. La nostra presenza in Italia è importante perché come target abbiamo la comunità di tennis e di paddle. È giusto porre attenzione allo sport e, di pari passo, noi la mettiamo sulla sostenibilità”. Così Davide Rama, manager di Renewaball, dopo aver ricevuto il premio per la ‘sostenibilità ambientale’, nella categoria piccole aziende, della prima edizione del Green Economy Award, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)