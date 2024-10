Presentato a Roma 11° Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare

(Adnkronos) – ‘Il difficile finanziamento del welfare italiano’. Questo il titolo del convegno di presentazione dell’undicesimo Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, realizzato con il supporto di Cida, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, e presentato alla Camera dei Deputati. L’obiettivo dell’osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate è stato quello di verificare la sostenibilità finanziaria del welfare italiano e, in particolare, se le entrate da fiscalità generale sono sufficienti a finanziare la spesa per la sanità e per l’assistenza sociale a carico dello Stato, delle regioni e degli enti locali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)