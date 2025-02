Raid a Palestra della Legalità, persona incappucciata ripresa da telecamere – Video

(Adnkronos) – “Abbiamo scoperto il danno intorno alle 8 di questa mattina. Dai video abbiamo visto che a entrare è stata una persona sola incappucciata, che è rimasta dentro dalle 2:30 alle 2:35 di questa notte. Non ha rubato nulla, neanche i circa mille euro che erano nel distributore automatico”. Così all’Adnkronos il direttore generale dell’Asilo Savoia Luigi Bussi racconta quanto accaduto stanotte alla palestra della legalità “Talento&Tenacia” di Ostia. I danni rinvenuti sono a un distributore automatico e a due porte a vetri: “Le abbiamo fatte sistemare subito – prosegue Bussi – perché, come dice anche il nostro presidente Massimiliano Monnanni, noi non ci facciamo intimidire da nessuno. E le porte di nuovo a posto stanno a dimostrare che nulla si è fermato, come dimostrano anche le tante persone che stanno venendo ad allenarsi”. “Da quando abbiamo aperto nel giugno 2023 episodi del genere saranno capitati due o tre volte. Sono cose che capitano ciclicamente, come a voler dire che questo è il ‘loro’ territorio. Sono azioni che hanno intento chiaramente intimidatorio, per quello che facciamo soprattutto per il territorio, ma così fanno un danno alla comunità. Ma noi – conclude Bussi – andiamo avanti per la nostra strada”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)