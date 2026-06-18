Rambaldi (Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo): “Nuovi farmaci meno tossici stanno cambiando Video News 18 Giugno 2026 15:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Di Raimondo (Asstel): “Impegnati a costruire un welfare innovativo e inclusivo” Video News Toro (Ail): “Nuove terapie e assistenza ai pazienti, la sfida per il futuro dell’ematologia” Video News Corradini (Università Statale Milano): “Tumori del sangue, più guarigioni e qualità di vita grazie Video News Locatelli (Ospedale Bambino Gesù): “Nuove terapie più efficaci e meno tossiche grazie alla ricerca” Video News Demografia: Rivolta (Artsana), ‘Generazione G supporta famiglie fragili investendo sul welfare’ Video News Energia: Riccieri (Viridis), ‘a Poviglio fotovoltaico che produce circa 16 GWh l’anno di energia Video News Energia: D’Amico (Viridis), ‘coi nostri impianti energia rinnovabile senza inquinare’ Video News Energia: vicesindaca di Poviglio: “Impianto di Viridis importante per noi’ Video News Sostenibilità: presentato a Bergamo XI Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2a, oltre 160mln Video News Demografia: Giusti (Wind Tre), ‘welfare personalizzato per rispondere ai bisogni di tutte le Video News L’ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L’Egoi-Pcos: ‘riconosciuto il Video News Roccella: “Vitalità di una società parte dal basso, demografia incide su sanità, welfare e pensioni” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 36.5 ° 33.2 ° 33 % 1.8kmh 12 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Abi: ecco i ‘Premi Diversità e inclusione’, innovazione e sviluppo sociale al centro Cronaca San Giuliano Terme diventa ‘Città’: consegnato il decreto del Quirinale per i 250 anni del Comune Primo Piano Stadio Franchi, la giunta di Firenze approva un atto di indirizzo per arrivare al completamento della riqualificazione Salute e Benessere Dall’Italia al Libano, 55 pallet di farmaci per le fasce più fragili Tecnologia Grand Theft Auto VI, svelate copertina e data di inizio dei preordini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Di Raimondo (Asstel): “Impegnati a costruire un welfare innovativo e inclusivo” Video News Toro (Ail): “Nuove terapie e assistenza ai pazienti, la sfida per il futuro dell’ematologia” Video News Corradini (Università Statale Milano): “Tumori del sangue, più guarigioni e qualità di vita grazie Video news Video News Di Raimondo (Asstel): “Impegnati a costruire un welfare innovativo e inclusivo” Video News Toro (Ail): “Nuove terapie e assistenza ai pazienti, la sfida per il futuro dell’ematologia” Video News Corradini (Università Statale Milano): “Tumori del sangue, più guarigioni e qualità di vita grazie