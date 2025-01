Rapporto Sport 2024, ministro Abodi: “Ciò che rappresentano questi numeri è il benessere delle persone”

(Adnkronos) – Dalla presentazione del “Rapporto Sport 2024” redatto da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma, che ha rappresentato l’analisi sul sistema sportivo italiano, basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata e che avrà tre focus principali: il “PIL dello sport”, la “Domanda-Offerta di Sport in Italia” e gli “Investimenti e l’impatto sociale nello Sport”, sono emersi molti dati, tra cui il social return on investment aumentato rispetto agli altri anni; le richieste di accesso al credito sportivo e l’aumento del numero di persone meno sedentarie. A commentare, a margine, tali indicatori, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “C’è una sensazione strana, di vivere una soddisfazione che dura un attimo, perché nel momento in cui lo certificano stamattina noi stiamo già pensando a come migliorarlo per potrebbero rappresentare il prossimo anno ulteriormente migliorato, ma non nella freddezza dei numeri, ma nel calore degli effetti che producono tutti questi indicatori dal punto di vista sociale e umano, perché pensiamo che siano soltanto numeri, anche quelli finanziari, ma ciò che determinano questi numeri è il benessere delle persone, che è la cosa che ci sta più a cuore”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)