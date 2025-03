Real Estate Awards 2025: il mercato immobiliare tra relazione umana e potenziale digitale

(Adnkronos) – ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’. È questo il titolo dell’edizione 2025 dei ‘Real Estate Awards – Dove l’eccellenza si incontra’, organizzata da Idealista al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano. Presenti all’evento, oltre agli addetti ai lavori, anche illustri docenti universitari, esperti e presidenti degli organi più importanti del mondo immobiliare. Al centro dell’ottava edizione il futuro – non solo digitale – del mercato immobiliare: è infatti sempre più chiara l’importanza di una relazione umana diretta tra tutti i soggetti coinvolti, che sappia usare la tecnologia come mezzo e non come fine. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)