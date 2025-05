Rebuild 2025, Caffi (Gbc Italia): “Qui luogo di innovazione e di sostenibilità a 360 gradi”

(Adnkronos) – “Questo è un luogo di innovazione e di sostenibilità a 360 gradi. Come Green Building Council in Italia siamo stati chiamati quest’anno a portare un tema specifico che è la testimonianza dell’importanza della circolarità nel processo di transizione ecologica delle costruzioni e dell’edilizia”. Lo afferma Marco Caffi, direttore Gbc Italia, all’undicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’edilizia sostenibile e al futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali giocheranno un ruolo da protagoniste. La due giorni è in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)