Rebuild 2025, Pedaso (Land Italia): “Misurare la sostenibilità uno degli aspetti fondamentali per noi “

"Misurare la sostenibilità vuol dire rendere evidenti le performance del capitale naturale. Il capitale naturale è il nuovo paradigma, la narrativa della sostenibilità". Parole di Matteo Pedaso, senior director & partner di Land Italia srl, in occasione dell'undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio e dedicata al futuro del comparto delle costruzioni, in cui sostenibilità e nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste.