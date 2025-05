Rebuild 2025, Putetto (Planet Smart City): “Noi parte di start-up che cerca di innovare mondo real estate”

(Adnkronos) – “La rivoluzione digitale in corso deve partire dal mondo delle costruzioni, perché se comunque non si crea quella infrastruttura sia di dati, sia di raccolta dati, sia di predisposizione al mondo IoT, automaticamente tutta questa innovazione digitale non è fattibile”. E’ l’intervento di Pietro Putetto, ceo di Planet Smart City, in occasione dell’undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio e dedicata al futuro del comparto delle costruzioni, in cui sostenibilità e nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)