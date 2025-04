Referendum, Landini (Cgil): “Necessario che tutte forze politiche invitino al voto”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda i referendum, noi abbiamo scritto nei giorni scorsi a tutte le forze politiche presenti in Parlamento e anche fuori dal Parlamento. Alcuni ci hanno già risposto: lunedì avremo degli incontri programmati con il Partito Democratico, con il Movimento Cinque Stelle, con Sinistra e Verdi”. Non solo, “abbiamo già incontrato Italia Viva”, ma non abbiamo avuto ancora risposte delle altre forze politiche e mi auguro che arrivino presto, perché penso che sia necessario che tutte le forze politiche invitino le persone ad andare a votare”. Così, Maurizio Landini, segretario generale Cgil, alla prima giornata di Futura 2025, la due giorni voluta da Cgil, svoltasi alla Camera del Lavoro di Milano, che dà il via alla campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza il prossimo 8 e 9 giugno, per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione di ogni cittadino alla vita politica. “Il voto è la nostra rivolta” è il titolo scelto per questa edizione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)