(Adnkronos) – Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie della palazzina in via Pio Foà, in zona Gianicolense a Roma, dopo l’esplosione di questa mattina per una probabile fuga di gas. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno caricato in ambulanza il ferito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)