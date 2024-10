Salone Csr, Fonte (A.D. Compound): “Per essere più sostenibili necessario portare avanti progetti sempre più complessi”

(Adnkronos) – “A.D. Compound che nasce già con un’anima sostenibile. Spiegare questo non è semplice, perché oltretutto oggi la sostenibilità con cui nasce l’azienda non basta per rispondere alle esigenze e alle richieste dei vari clienti che sono nostri partner e quindi ad oggi, per poter essere ancora più sostenibile deve mettere in campo nuove forze e portare avanti noi progetti di sostenibilità sempre più difficili”. Così Francesco Fonte, HSE Manager A.D. Compound, a margine del panel ‘Le PMI di fronte alla sfida normativa: buone pratiche di innovazione e crescita’, svoltosi in occasione della prima delle tre giornate della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento fino all’11 ottobre all’università Bocconi di Milano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)