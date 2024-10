Salone Csr, Rellini (Regusto): “Aiutiamo a recuperare cibo per evitare gli sprechi”

(Adnkronos) – Il tema del Salone delle Csr 2024 è “Sfidare le contraddizioni”, “Una contraddizione è avere 6 milioni di persone che non hanno accesso al cibo e 6 milioni di tonnellate di cibo sprecato ogni anno. Con Regusto colleghiamo le aziende a rischio spreco con aziende che possono recuperarlo”. Parole di Paolo Rellini COO – Cofounder – R&D Regusto, a margine del panel ‘Combattere lo spreco alimentare, un dovere per tutti’, uno dei tanti incontri del fitto programma del Salone delle Csr, in Bocconi a Milano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)