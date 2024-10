Salone Csr, Soldi (IGD): “Stimolante parlare a molteplicità di target”

(Adnkronos) – “Dal nostro punto di vista, di chi lavora sulla sostenibilità da un po’ di anni, riuscire a parlare a una molteplicità di interessi e di target è senz’altro stimolante”. Lo ha detto Francesco Soldi, Head of sustainability and reporting IGD, a margine del panel ‘Le PMI di fronte alla sfida normativa: buone pratiche di innovazione e crescita’, svoltosi nel corso del primo dei tre giorni della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)