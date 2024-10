Salone Csr, Tremigliozzi (RE2N): “Parlare di sostenibilità è paradossalmente facile”

(Adnkronos) – “Parlare di sostenibilità in questo momento è paradossalmente facile, perché l’argomento è abbastanza di moda. Personalmente ho fatto un intervento al Salone della Sostenibilità per parlare di intelligenza artificiale applicata alla sostenibilità, altro argomento di moda su cui però ci sono tante contraddizioni”. Sono le parole di Alberico Tremigliozzi, CEO & Founder RE2N, a margine del panel ‘La sostenibilità dell’intelligenza artificiale’, tenutosi nel corso della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)