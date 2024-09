Salone Nautico, Bucci: “Orgoglio, passione e visione sono il messaggio che vogliamo mandare”

(Adnkronos) – “Orgoglio, passione e visione sono le tre parole del messaggio che vogliamo mandare con questo Salone Nautico. Passione per il mare, orgoglio di essere arrivati in cima come industria, come città e come Regione, e visione perché dobbiamo guardare al futuro”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e dal titolo ‘We are made of sea’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)