(Adnkronos) – “Questo è il posto ideale, in una cornice bellissima, per la commemorazione per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi”Sono queste le parole di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, a margine dell’evento dedicato a Guglielmo Marconi al Salone Nautico di Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)