Salone nautico, Formenti (Confindustria nautica): “Abbiamo avuto promesse, ora mi aspetto i fatti”

Video News
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Per fare del bene alle nostre industrie e alla nostra nazione abbiamo bisogno di collaborare tutti insieme: politici, istituzioni, industria e apparati governativi. Promesse ne abbiamo avute, ma io sono un uomo del fare e ora mi aspetto i fatti”. Sono le parole di Piero Formenti, presidente di Confindustria nautica durante l’inaugurazione del 65esimo Salone Nautico che si svolgerà a Genova fino al 23 settembre 2025. L’edizione di quest’anno è intitolata ‘We are made of sea’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

