(Adnkronos) – “Sono state delle emozioni incredibili quelle provate dopo aver vinto la medaglia d’oro, è stato un primo posto inaspettato e molto sudato, quindi è stato ancora più bello”. Lo ha detto Marta Maggetti, velista della Guardia di Finanza e medaglia d’oro nell’iQFOiL alle Olimpiadi di Parigi 2024, alla giornata d’apertura del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)