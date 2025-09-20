Salone Nautico, Salis: ‘orgogliosi del nostro Salone Nautico”

(Adnkronos) – “Il Salone è il grande brand internazionale di Genova e siamo molto orgogliosi di ciò. Il nostro obiettivo è farlo crescere sempre di più”. Silvia Salis, sindaca di Genova, ha rilasciato una breve dichiarazione all’Adnkronos. Infatti, il primo cittadino era presente alla serata della consegna dei Design Innovation Award, evento che si è svolto a Palazzo Ducale all’interno della sessantacinquesima edizione del Salone Nautico. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)