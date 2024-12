Salus tv n° 51 del 18 dicembre 2024

(Adnkronos) – In questo numero: Vaccini fondamentali per la salute dei bambini e per il benessere della comunità Johnson & Johnson e Fondazione mondo digitale Ets lanciano 5a edizione di ‘Fattore J’ L’efficacia di mepolizumab nella granulomatosi eosinofilica con poliangite (Egpa) E ancora Virus respiratorio sinciziale: dai fattori di rischio al vaccino anti-Rsv anche per gli adulti La Fism compie 40 anni e guarda al rilancio del Sistema sanitario nazionale Con ribociclib -28.5% sul rischio relativo di recidiva in donne con tumore della mammella ormonosensibile precoce. A seguire la 2° puntata della Serie “Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo” dal titolo: Lenti intraoculari ICL restituiscono libertà visiva senza limiti a chi soffre di miopia e difetti visivi —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)