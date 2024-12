Salute, Basile Fasolo (Sia): “Prevenire oggi per evitare patologie domani”

(Adnkronos) – “Prevenire vuol dire soprattutto comunicare il problema alla popolazione e cercare di insistere e convincere le persone a farsi controllare, a farsi vedere e ad assumere stili di vita adeguati. Controllarsi oggi è utile per star bene nelle età future della vita”. Così Ciro Basile Fasolo, direttore scientifico della rivista “Io uomo in salute” per la Società italiana di andrologia, ospita al convegno “S3 – Salute Sessuale Sia” in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre. L’evento, organizzato dalla Società italiana di andrologia (Sia), intende fare un bilancio sui successi delle precedenti campagne e il punto sulle sfide della prevenzione andrologica a 360°, che abbraccia tutte le fasce di età maschili. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)