Salute, Bindi (Abbott): “Sul diabete molti luoghi comuni e pregiudizi”

"In Italia ci sono oltre i 4 milioni di persone che soffrono di patologie diabetiche, affrontando sfide quotidiane molto importanti. Attraverso una ricerca internazionale, condotta in 8 Paesi tra cui l'Italia, abbiamo potuto osservare che esistono moltissimi luoghi comuni e pregiudizi che complicano ulteriormente la vita dei pazienti con diabete e la gestione della patologia". Sono le parole di Massimiliano Bindi, amministratore delegato di Abbott Italia, in occasione della presentazione a Roma della nuova survey internazionale i cui risultati mostrano che il 40% delle persone con diabete ha saltato le visite mediche a causa di vergogna o stigma. Nell'occasione la farmaceutica lancia la campagna 'Above the Bias' (Oltre il pregiudizio) per favorire una maggiore empatia.