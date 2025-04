Salute, D’Antona (Europa Donna Italia): “C’è molto da fare, guardiamo al futuro”

(Adnkronos) – “C’è ancora molto da fare perché, essendo associazioni di volontariato, dobbiamo unificare i nostri linguaggi, valorizzare le nostre competenze ed essere più vicini ai processi Hta”, Health technology assessment. “E’ un lavoro che dobbiamo fare noi per essere, come dice il claim, ‘Partner per il futuro’ in tutti i processi decisionali”. Lo afferma Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna Italia, all’evento di Novartis ‘Insieme alle associazioni pazienti per reimmaginare l’accesso all’innovazione’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)