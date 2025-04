Salute, dietologa Limonta: “Obesità malattia complessa, cronica e recidivante”

(Adnkronos) – “L’obesità è una malattia complessa, cronica e recidivante che si collega a quasi 200 altre comorbidità. I pazienti affetti da obesità hanno rischi molto più alti di andare incontro a malattie cardiovascolari, ipertensione, dislipidemia, diabete di secondo tipo”. Così Daniela Limonta, medico chirurgo specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietologia, in occasione della masterclass che si è svolta presso “The impossible gym”, una palestra simbolica che rappresenta visivamente le sfide quotidiane affrontate da chi vive con l’obesità. L’installazione fa parte della campagna “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza” avviata da Lilly con il patrocinio dell’associazione Amici Obesi Onlus. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)