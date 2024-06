Salute, Gandolfo (Sirm): “Ruolo radiologo è fondamentale in imaging oncologico”

(Adnkronos) – “Il radiologo ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’imaging oncologico e, in alcuni settori, ha un ruolo addirittura preventivo, basti pensare ai programmi di screening organizzato, come la mammografia”. Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente eletta Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, in occasione di “The Next Generation”, il 51° Congresso Nazionale Sirm in corso al Mico di Milano che ha chiamato a raccolta 8mila specialisti provenienti da tutta Italia.

