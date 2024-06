Salute, Gilead Science presenta la campagna “Epatite C. Mettiamoci un punto”

(Adnkronos) – In occasione dell’apertura del Congresso dell’European association for the study of the liver (Easl), il maggior evento europeo dedicato all’epatologia, è stata presentata la campagna ‘Epatite C. Mettiamoci un punto’ che, attraverso il ‘Tram della sensibilizzazione’, porta nelle vie del centro del capoluogo lombardo materiali informativi sulla malattia epatica e sulle modalità di trasmissione per aumentare la conoscenza di questa patologia “silenziosa” e promuovere l’esecuzione del test di screening, strumento fondamentale per l’emersione del sommerso e raggiungere l’obiettivo 2030 posto dall’Oms per l’eradicazione dell'epatite C, dato che esistono terapie per debellarla. L’iniziativa è promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di 7 Associazioni pazienti (Anlaids sezione lombarda Ets, Anlaids onlus, Epac – Ets, Associazione Milano check point, Cooperativa sociale Open, Group Bologna, Plus Roma e Fondazione Villa Maraini – Cri), 3 società scientifiche (Aisf – Associazione italiana studio del fegato, Simg – Società italiana di medicina generale e delle cure primarie e Simit – Società italiana di malattie infettive e tropicali) e della Città metropolitana di Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)