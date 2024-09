Salute globale, Invernizzi: “Esporre studenti a contesti con basse risorse aiuta nella formazione”

(Adnkronos) – “Crediamo che l’esposizione di studenti e specializzandi a contesti con basse risorse ci permetta di fare meglio il nostro mestiere, che è quello di formare e fare ricerca”. Così, il professore Pietro Invernizzi, direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’università Milano-Bicocca e di Bridge (Bicocca research and innovation for development and global health) – Uganda, intervenuto a margine della presentazione del nuovo progetto dell’università Milano-Bicocca, che parte dal capoluogo lombardo e arriva nel distretto di Gulu, nel Nord dell’Uganda.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)