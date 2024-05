Salute, Mandelli (Fofi): “Nelle Marche farmacisti aumentano coperture vaccinali”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda l'esperienza della Regione Marche, direi che un'esperienza molto importante: il governatore Acquaroli ha colto l'opportunità di utilizzare i farmacisti per poter aumentare le coperture vaccinali e direi che l'esperimento ha avuto un successo molto importante”. Con queste dichiarazioni, Andrea Mandelli, presidente Federazione ordini farmacisti italiani – Fofi, è intervenuto a margine del panel ‘Verso la piena attuazione della farmacia dei servizi’ durante l’evento "Verso una piena attuazione della farmacia dei servizi. Quale contributo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini", realizzato da Federfarma Lombardia e The European House-Ambrosetti, con il contributo non condizionante di GSK, MSD, Pfizer e Teva. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)