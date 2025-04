(Adnkronos) – Presentato alla Camera di Commercio di Roma ‘Osservatorio Vista’. Un progetto lanciato da Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, in collaborazione con l’Istituto Censis e il centro di eccellenza in oftalmologia Irccs Fondazione Bietti, per fornire uno scatto trimestrale sulla salute visiva italiana e dare indicazioni utili per la prevenzione.

Il primo numero è dedicato alla miopia: un italiano su 4 soffre del disturbo refrattivo (15 milioni di persone) ed entro il 2050, il 50% della popolazione sarà miope.