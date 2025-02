Salute, Nervo (Diabete Italia): “Pregiudizi su diabete influiscono sulla vita di tutti”

(Adnkronos) – “I pregiudizi e i luoghi comuni sul diabete agiscono in maniera significativa sulla vita di tutti. Sono spesso luoghi comuni errati, dettati dalla scarsa conoscenza che c’era in passato”. Sono le parole di Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, intervenuto a Roma durante la presentazione della nuova survey internazionale sui pregiudizi legati al diabete realizzata su incarico di Abbott che evidenzia come quasi 1 paziente su 4 eviti di parlare della propria patologia con familiari e amici per imbarazzo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)