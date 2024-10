Salute: Nuova opzione terapeutica per il linfoma mantellare, AIFA approva Pirtobrutinib

(Adnkronos) – L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib, un nuovo farmaco per il trattamento del linfoma mantellare recidivato o refrattario. Questo tipo di tumore del sangue, che colpisce circa 860 persone ogni anno in Italia, ha origine dai linfociti B e spesso si manifesta nei linfonodi. Pirtobrutinib, prescritto dagli ematologi e assunto per via orale, rappresenta una svolta nel trattamento di pazienti che hanno già ricevuto un inibitore, ma che hanno visto la malattia ripresentarsi.

