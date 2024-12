Salute, Palmieri (Sia): “Dai nostri andrologi disponibilità per campagne di prevenzione”

(Adnkronos) – “La Società italiana di andrologia conta circa 700 soci medici provenienti da tutta Italia. Da parte dei colleghi c’è sempre grande disponibilità quando si parla di campagne di prevenzione”. Queste le parole di Alessandro Palmieri, presidente Società italiana di andrologia, durante il convegno “S3 – Salute Sessuale Sia” in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre. È anche l’occasione per promuovere una nuova campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione verso la prevenzione andrologica, volta ad avvicinare giovani maschi (16-35 anni) con l’obiettivo di raggiungere gli interessi dei giovani della fascia di età target e la costituzione di una community consapevole che la prevenzione andrologica non debba essere più un tabù. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)