Salute, Vasiliou (Bms Italia): “Importante creare consapevolezza su cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva”

(Adnkronos) – “La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è una malattia magari non molto diffusa nella popolazione, ma che potrebbe avere un impatto molto importante sui pazienti. L’educazione e l’impegno volto a creare consapevolezza sui sintomi, su come diagnosticarla e come trattarla, sono molto importanti. Bisogna conoscerla perché, come accade spesso, prima viene trattata meglio è per i pazienti”. Lo ha detto Regina Vasiliou, general manager di Bristol Myers Squibb Italia, al via della campagna nazionale ‘Fai posto al cuore’ dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia, organizzata a Milano alla vigilia della terza ‘Run For Inclusion’, con l’installazione di una panchina a forma di foglio, simbolo della necessità di informare su una malattia cardiaca poco conosciuta. La campagna è promossa da Bmse realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Aicarm Aps (Associazione italiana cardiomiopatie) e dei cardiologi di Sic e Anmco. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)