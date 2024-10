Sanità, Aceti (Salutequità): “Dobbiamo vincere sfida sostenibilità sanità pubblica”

(Adnkronos) – “La sfida della sostenibilità del servizio sanitario nazionale la dobbiamo assolutamente vincere. L’incontro di oggi va nella direzione di trovare, insieme a tutti gli stakeholder, alcune leve per garantirne la sostenibilità per i prossimi anni avvenire”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, a margine dell’evento organizzato nella Capitale da Salutequità per discutere dei più importanti temi legati all’accesso alla sanità e alla sua organizzazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)